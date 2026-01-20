В 2026 году изменился размер пособий по беременности и родам и выплат по больничным

С 1 января 2026 года в Тюменской области действуют новые размеры страховых выплат для работающих граждан в случаях временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пособия по больничным и по беременности и родам).

Сумма пособия рассчитывается на основе среднего заработка гражданина за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая. Учитываются только периоды, за которые начислялись страховые взносы. При этом законодательно установлены минимальные и максимальные пороги выплат.

Виталий Левенков, управляющий Отделением Социального фонда России по Тюменской области:

С января в связи с установлением нового минимального размера оплаты труда изменились размеры пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Подчеркну: максимальный размер выплаты одинаков для всех получателей в масштабах страны. Но минимальный размер зависит от региона, где трудоустроен получатель выплаты. В Тюменской области есть своя специфика — применяется районный коэффициент.

Пособие по временной нетрудоспособности

Максимальный размер пособия в день вырос с 5 673,97 до 6 827,40 рублей. Он рассчитывается исходя из предельных баз для начисления страховых взносов за 2024 и 2025 годы: (2 225 000 руб. + 2 759 000 руб.) / 730 дней.

Размер пособия зависит от дохода и страхового стажа:

стаж более 8 лет — 100 % среднего дневного заработка;

стаж от 5 до 8 лет — 80 % среднего дневного заработка;

стаж менее 5 лет — 60 % среднего дневного заработка.

Если заработок ниже МРОТ или стаж менее шести месяцев, средний дневной заработок считают с учетом минимального размера оплаты труда: в сравнении с прошлым годом он вырос более чем на четыре тысячи и составил 27 093 рубля. Соответственно, минимальная оплата одного дня больничного в 2026 году: 890,73 рубля (27 093 руб. × 24 мес. / 730 дн.), умноженный на районный коэффициент (1,15 — для Тюменской области; 1,5 — для Уватского района).

Пособие по беременности и родам

Выплата рассчитывается из среднего заработка за два года, предшествовавших году начала декретного отпуска. При этом исключаются периоды: отпуска по беременности и родам; отпуска по уходу за ребёнком; временной нетрудоспособности; освобождения от работы с полным или частичным сохранением заработной платы, на которую не начислялись страховые взносы.

Стаж не влияет на размер пособия - оно выплачивается в размере 100 % среднего заработка за весь период отпуска.

Максимальные размеры пособия (исходя из предельной базы для страховых взносов):

- за 140 календарных дней - 955 836 руб.;

- за 156 календарных дней – 1 065 074,40 руб.;

- за 194 календарных дня – 1 324 515,60 руб.

Минимальные размеры пособия (исходя из МРОТ):

- за 140 календарных дней – 124 702,20 руб.;

- за 156 календарных дней – 138 953,88 руб.;

- за 194 календарных дней – 172 801,62 руб.

Формула расчёта: (890,73 руб. × количество дней декретного отпуска), умноженный на районный коэффициент (1,15 — для Тюменской области; 1,5 — для Уватского района).

В 2025 году Отделение СФР по Тюменской области направило более 8 млрд рублей — на выплаты по временной нетрудоспособности; более 1,8 млрд рублей — на пособия по беременности и родам.