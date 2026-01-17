Тюменские автоинспекторы выявляют водителей без водительских прав

"Водителей-"бесправников" в 2025 году на дорогах стало больше. Это подтверждают как результаты надзорной деятельности, так и статистика аварийности. От участия в дорожном движении отстранены более 6-ти тысяч водителей, не имеющих права управления транспортом, по вине водителей-"бесправников" на дорогах погибли 29 человек, 393 получили ранения, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. - В этом году сотрудники Госавтоинспекции проведут специальные профилактические рейды "Бесправник", направленные на выявление именно этого нарушения ПДД", - добавил Андрей Миллер.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовую разъяснительную работу среди подростков и молодежи, в том числе в образовательных учреждениях, о необходимости обучения в автошколах для получения водительских удостоверений прежде, чем выезжать на дороги, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.