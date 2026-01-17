В 2025 году в Тюмени сифилисом заболели более 180 человек — это на 10 % меньше, чем годом ранее

По данным регионального департамента здравоохранения, за 11 месяцев 2025 года в Тюменской области заболеваемость сифилисом составила 11,6 случаев на 100 тысяч населения. Это более 180 случаев заражения за отчетный период. Такие данные приводит региональный департамент здравоохранения.

В 2024 году показатель составлял 12,5 случаев на 100 тысяч населения, а значит, за год он снизился почти на 10%. Несмотря на это, сифилис по-прежнему остается значимой инфекцией, требующей внимания со стороны медиков и самих жителей региона.

Заболеваемость регистрируется преимущественно среди взрослого населения, а основной путь передачи инфекции – половой. Это напрямую связывает распространение болезни с уровнем сексуальной культуры и использованием средств защиты.

Случаи сифилиса у детей носят исключительный характер. В подобных ситуациях речь идет не о половом, а о бытовом пути передачи – через тесный контакт или предметы общего пользования.

Основной мерой профилактики специалисты называют барьерные методы контрацепции, которые существенно снижают риск заражения. В департаменте здравоохранения напоминают: регулярные обследования и ответственное отношение к своему здоровью позволяют выявить сифилис на ранней стадии и полностью его вылечить, не допуская тяжелых осложнений и дальнейшего распространения инфекции, - сообщает Мегатюмень.