Зима может стать серьезным испытанием для пользователей контактных линз

Офтальмолог федеральной сети оптик Гузель Гизатулина рассказала о том, как правильно носить линзы в холодную погоду.

"При низких температурах воздух становится особенно сухим, а влага с поверхности глаз испаряется быстрее. Контактные линзы, особенно гидрогелевые, в таких условиях могут начать "вытягивать" влагу из глаз, усиливая дискомфорт", - говорит офтальмолог.

Носить контактные линзы в мороз можно. Главное, соблюдать определенные правила:

- Использовать увлажняющие капли за 15-20 минут до выхода.

- Отдавать предпочтение силикон-гидрогелевым линзам - они меньше обезвоживают глаза.

- Пить достаточное количество воды – обезвоженный организм не сможет обеспечить достаточное увлажнение глаз.

- Делать гимнастику для глаз – регулярно моргать, переводить взгляд с ближних объектов на дальние.

- Носить солнцезащитные очки с УФ-фильтром. Они защитят не только от ультрафиолета, но и от ветра, - сообщает АиФ-Тюмень.

Если после прогулки на морозе вы заметили стойкое покраснение глаз, ощущение "песка", жжение, повышенное слезотечение или затуманивание зрения - это может указывать от на начало синдрома "сухого глаза" или микротравмы роговицы.