Жительница Ишима отказалась возвращать знакомой долг, сославшись на влияние мошенников

Жительница Ишима в марте 2025 по устной договоренности заняла знакомой без процентов 631 тысяч рублей и перевела ей тремя частями всю сумму, в последствии заемщица долг возвращать отказалась, заявив, что находилась под влиянием мошенников. В ситуации пришлось разбираться Ишимскому горсуду.

Суд рассмотрел гражданское дело по иску Ольги К. к Гульнаре Р. о взыскании неосновательного обогащения и удовлетворил исковые требования истца:т взыскал с Гульнары 631 тысяч рублей и 17,6 тыс рублей на уплату госпошлины.