Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области за каникулы снизилась на 36%

В Тюменской области за вторую неделю 2026 года, с 5 по 11 января, заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 36%. Эпидпорог среди совокупного населения и в возрастных группах не превышен. Циркулируют вирусы гриппозной и негриппозной этиологии, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Жителям региона напоминают, что для защиты от инфекций стоит чаще мыть руки, пользоваться антисептиками для обработки рук перед едой и после посещения общественных мест, масками или респираторами в общественных местах и не контактировать с заболевшими любой инфекцией. При появлении первых признаков ОРИ важно оставаться дома.