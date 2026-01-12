Помощь врачей в новогодние каникулы потребовалась 15 тысячам тюменцев

В новогодние каникулы за помощью к врачам обратилось более 15 тысяч жителей Тюмени и Тюменского округа. С 31 декабря по 11 января врачи и фельдшеры скорой оказали помощь около 7,8 тыс пациентам. В экстренной форме поступило чуть более 4 тысяч вызовов, остальные – в неотложной. В стационары доставлено почти 3,7 тыс человек.

В поликлиники Тюмени передано 5,3 тыс вызовов. Работники оперативного отдела проконсультировали 568 человек по вопросам работы дежурного стационара, действий при острой зубной боли, а также предоставили иную полезную справочную информацию.

В травматическое отделение ОКБ-2 обратилось 2 348 человек. С 31 декабря по 12 января проведено 96 экстренных операций, 159 человек госпитализировали. В детский травмпункт обратились 919 пациентов, 40 из них госпитализированы, пишет информцентр правительства ТО.