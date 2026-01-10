Иностранных студентов в Тюмени знакомят с местной культурой и традициями

В Тюмени помогают адаптироваться иностранным студентам. В вузах проводят различные мероприятия. Так, в Тюменском индустриальном университете в 2025 году провели викторины, совместные мероприятия с участием русских и иностранных студентов, занятия по изучению русского языка с нуля. Также здесь практикуют общение студентов разных национальностей через совместные активности.

По словам заведующего кафедрой межкультурной коммуникации ТИУ Светланы Погореловой, в мероприятиях участвуют ребята, которые приехали на учебу в Тюмень из Китая, стран Африки, Сирии, Казахстана, Таджикистана, Афганистана, Туркменистана, Ливана.

"В этом году мы провели патриотические викторины "Братских народов союз вековой" и "Русский язык — живая связь времен". Они знакомят с историей и культурой России, учат любить наш язык, традиции и культуру. Участие в викторинах приняли более 20 тысяч человек из 27 стран. Также организуем и проводим для иностранных студентов адаптационные программы: знакомство с городской средой, съемки видеороликов о достопримечательностях города на разных языках, культурные мероприятия "Здравствуй, Россия!", "Здравствуй, зима!" и другие", - рассказала она в ходе заседания по реализации программы "Мой новый друг" реготделения "Ассамблеи народов России".

В вузе развита система наставничества, когда за иностранным студентом закрепляется русский студент, и они вместе участвуют в мероприятиях. Благодаря этой работе иностранцы успешно адаптируются, осваивают бытовые нормы и культурные особенности, растет их интерес к русскому языку и культуре, - сообщает Тюменская линия.

Активная работа ведется и в Тюменском госуниверситете. Менеджер отдела по приему и сопровождению иностранных обучающихся из стран СНГ ТюмГУ Александра Штела отметила, что в вузе организуют адаптационные встречи с иностранными студентами в формате открытого диалога. Все это укрепляет межнациональные отношения и способствует минимизации конфликтов.

"Мы проводим как индивидуальные встречи, так и с малыми группами работаем. Рассказываем об общих правилах поведения, о важности посещения учебных занятий, что они в первую очередь приехали учиться. Выстраиваем доброжелательную атмосферу, ребята могут задавать вопросы. Эта работа дает свои результаты - стало меньше конфликтных ситуаций между студентами разных национальностей, то есть, например, ребята с Казахстана общаются с ребятами с Узбекистана", - рассказал она.