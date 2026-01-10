Эксперты рассказали, какие районы Тюмени сохранят высокий спрос и по каким причинам

На рынке недвижимости покупатели ждут роста, продавцы боятся упустить момент, инвесторы ищут точку входа. Однако, как отмечает менеджер по недвижимости Игорь Золоторев, рынок не работает по принципу "новый год – новые районы". Перспективность не включается по щелчку и не привязана к конкретной дате.

По словам специалиста, в Тюмени уже давно сформировались локации, которые стабильно востребованы независимо от экономических условий: "Это, прежде всего, центр города и прилегающая к нему вторичка, Заречные микрорайоны, Европейский микрорайон, а также Тюменский микрорайон в районе ТРЦ "Кристалл". Здесь спрос держится годами, квартиры продаются быстрее, а цена меньше подвержена резким колебаниям. Эти районы не становятся перспективными – они ими уже являются".

В городе активно развиваются территории, которые сегодня выглядят неоднозначно, но в перспективе способны дать заметный рост стоимости жилья. Речь идет о районах с масштабной застройкой и отложенной инфраструктурой. Например, 5-й Заречный район, территории ДОКа, Тюменская слобода, Комарово Парк и Ново-Комарово. Их потенциал напрямую связан с появлением школ, детских садов, дорог и коммерческих объектов. Пока этих элементов не хватает, район может казаться "сырым", но именно на этом этапе туда чаще всего заходят инвесторы.

Отдельного внимания заслуживает различие между покупкой для жизни и покупкой для инвестиций. То, что неудобно для семьи с детьми сегодня, может быть идеальным вариантом для инвестора. Район без школ и детских садов редко выбирают для немедленного переезда, зато именно там цена входа ниже, а рост стоимости после появления инфраструктуры бывает наиболее заметным. В этом смысле один и тот же жилой комплекс может быть одновременно "неперспективным" для одних и крайне выгодным для других.

Вопрос цены остается ключевым. Сегодня средняя стоимость квадратного метра в новостройках держится на уровне около 130 тысяч рублей, тогда как вторичное жилье в среднем оценивается в диапазоне 90-100 тысяч.