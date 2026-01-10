Расходы тюменцев на ветеринарные услуги выросли почти на треть

По данным исследования, проведенного аналитиками Т-банка, на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли суммарные расходы в ветеринарных клиниках за 9 месяцев 2025 года. Число самих оплат увеличилось менее значительно — на 14%.

Рост расходов объясняется увеличением среднего чека: за год он поднялся на 15% — с 2 171 до 2 487 рублей. Несмотря на это, для большинства владельцев (58%) разовое посещение врача обходится не дороже 5 000 рублей.

Регулярные осмотры не стали нормой: 30% ходят к ветеринару раз в год или реже, 28% — раз в полгода.

В сегменте зоомагазинов динамика иная: количество покупок с января по август 2025 года сократилось на 1%, но общий объем трат вырос на 10%. Это произошло за счет роста среднего чека на 11% — до 1 110 рублей. Аналитики связывают это с изменением потребительского поведения: более мелкие товары, такие как игрушки или средства ухода, теперь чаще покупают на маркетплейсах, а в специализированных магазинах приобретают более дорогие позиции, - сообщает Вслух.ру.