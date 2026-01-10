За год в Тюменском округе отремонтировали более 54 километров автодорог

В 2025 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" на территории Тюменского муниципального округа привели в нормативное состояние 97 объектов. Ремонтные работы прошли во всех 20 сельских поселениях округа.

Больше всего объектов, традиционно, отремонтировали в жилом секторе. Для жителей сделали комфортные подъезды к домам, вдоль дороги укрепили обочины и углубили водопропускные канавы, а на самих улицах дорожники уложили двойной слой асфальтобетона.

Особое внимание уделили подъездным путям к социальным объектам. Так, в селе Онохино отремонтировали улицу Центральную, а в деревне Янтык – ул. Мусы Джалиля: эти дороги ведут к школам, а ул. Советская в Кулаково и одноименный объект в Успенке ведут к детским садам. Родители отмечают, что добираться до образовательных учреждений стало намного комфортнее и безопаснее.

В Тюменском округе сохраняют историческую память о великом подвиге советского народа. В год 80-летия Победы в муниципалитете отремонтированы дороги в рамках проекта "Улица Победы": это ул. 40 лет Победы в с. Онохино, ул. 65 лет Победы в д. Малиновка, ул. Ватутина в п. Богандинский и пер. Федорова в д. Якуши. Помимо улиц, названных в честь Дня Победы и героев Великой Отечественной войны, дорожники привели в нормативное состояние дороги, ведущие к обелискам, памятникам и мемориалам – ул. Центральная в с. Онохино, ул. Совхозная в с. Богандинское, ул. Молодежная в д. Янтык и ул. Центральная в д. Речкина, - сообщает пресс-служба главы Тюменского муниципального округа.