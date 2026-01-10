За порчу имущества и нарушение тишины предусмотрены ощутимые штрафы для семейного бюджета

Жители многоэтажных домов на улицах Судоремонтная и Малиновского в Тюмени столкнулись неприятным молодежным трендом. Вдохновившись вирусными роликами из социальных сетей, группы подростков устраивают ночные поздравления для своих друзей-именинников. Ровно в полночь шумная компания вызывает виновника торжества на улицу, после чего его буквально закидывают мукой, сырыми яйцами и праздничными тортами.

Перфомансы оставляют после себя испорченные фасады зданий, а также серьезные проблемы с законом.

Юрист Александр Бударагин предупреждает, что подобные "праздники" могут быть расценены правоохранительными органами как правонарушение. По его словам, последствия за порчу имущества и нарушение тишины будут весьма ощутимыми для семейного бюджета. Весь урон, нанесенный общедомовому имуществу, обязаны устранять законные представители несовершеннолетних, а управляющие компании вправе требовать полного покрытия расходов на уборку и ремонт, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Если действия школьников нарушают общественный порядок или выражают явное неуважение к обществу, их могут квалифицировать как мелкое хулиганство. Максимальный штраф по этой статье — 300 тысяч рублей. Кроме того, судья может назначить административный арест на 15 суток, но только в том случае, если хулигану уже есть 18 лет. Если в результате „торжества“ подростки уничтожили или повредили чужое имущество, например, те же фасады, они пойдут по статье 7.17 КоАП РФ и получат штраф от 300 до 500 рублей. При наличии значительного ущерба может быть рассмотрен вопрос об уголовной ответственности по статье 167 УК РФ. Согласно нашим законам, весь урон, причиненный малолетними, устраняют их родители или опекуны. Однако если ребенку уже исполнилось 14 лет, то ответственность за содеянное несет он сам. Но если у него нет дохода или другого имущества для возмещения ущерба, то вред, в том числе расходы на уборку, компенсируют его законные представители", — поясняет юрист.