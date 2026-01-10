Программа "Мой новый друг" в Тюмени будет продолжена

Программы по адаптации детей иностранных граждан в Тюмени получит продолжение в 2026 году. Будет расширен список площадок для ее реализации, также появятся новые направления работы, рассказали в реготделении Ассамблеи народов России.

В 2025 году программа реализовывалась в школах № 9 и 69, центре "Этнос", в Тюменском индустриальном и Тюменском государственном университетах. Так, в школе №69 проводится множество мероприятий с участием детей мигрантов. Ребята разных национальностей активно участвовали в жизни класса, знакомили друг друга с традициями и культурой своих народов. При этом, по словам директора школы № 69 Эльвиры Амировой, основной акцент делался на изучение русского языка, истории России, ее традиций и культуры.

"Если говорить в целом о проводимой работе, то есть множество вопросов, которые помогают нам развиваться, двигаться, находить новые пути для решения образовательных задач. Здесь и повышение квалификации педагогов, и адаптация детей иностранцев, их коммуникация и вовлечение в различные воспитательные мероприятия", - подчеркнула Эльвира Амирова.

Директор школы № 9 Ольга Лекарева подчеркнула, что в следующем году в программе акцент планируется сделать на работе с семьями. "Строим большие планы на Год народного единства. Слушая, смотря на все происходящее, считаем, что социализация должна быть как для ученика, так и для всей семьи", - сказала она.

По словам главного специалиста отдела общего и дошкольного образования регионального департамента образования и науки Ольги Базыльниковой, программа "Мой новый друг" дает хорошие результаты, и эта работа должна продолжаться, - сообщает Тюменская линия.