Цены под елкой: почему елочные игрушки дорожают и как не стать жертвой обмана

Как отмечает хозяйка антикварной лавки Екатерина Исаева, такие люди часто становятся жертвами собственной невнимательности.

"Допустим, человек нашел у себя старые игрушки и пошел в интернет искать информацию, за сколько их можно продать. Видит объявления за миллионы и дальше уже ни на что не смотрит — у него деньги в глазах. Но добрые сотрудники музеев и коллекционеры лет 15 назад создали несколько каталогов — они все есть в Сети. В них цены не такие привлекательные, как на онлайн-платформах", — поясняет эксперт.

Для тех, кто нашел на чердаке коробку с бабушкиным декором, существует простой алгоритм проверки его ценности. Чтобы не строить иллюзий, специалисты советуют обращаться к специализированным справочникам, например, к каталогу "Советские елочные игрушки". В нем все лоты систематизированы по временным периодам (50-е, 60-е годы и так далее), и если указанная там стоимость невелика, то игрушка не представляет коллекционного интереса, - сообщает Мегатюмень.

"Разбогатеть шансов почти нет. И речь вовсе не о миллионах — даже 100 тысяч рублей получить практически невозможно. Покупать игрушки за такие деньги никто не будет. Скажу на примере своего магазина: у нас самая дорогая елочная игрушка стоит семь тысяч рублей", — подчеркивает Екатерина Исаева.