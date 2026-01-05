От вуза к практике: выпускник Крымского университета начал лечить детей в Заводоуковске

В детской поликлинике Областной больницы №12 в Заводоуковске начал прием новый участковый врач-педиатр Михаил Казарин. Он окончил Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского по специальности "Педиатрия" в 2025 году, - сообщает Вслух.ру.

"Готовиться к поступлению в медвуз начал уже с 5 класса. Меня завораживало устройство человеческого тела и разума, а еще возможность помогать людям, лечить их. Это и стало главной мотивацией", - поделился Михаил.

Заводоуковск стал для специалиста настоящей точкой равновесия, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. Здесь есть все необходимое: жилье, финансовая стабильность (благодаря программе "Земский доктор" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"), а главное - та самая тишина и уют небольшого города, о которых и мечтал Михаил.