От классики к современности: тюменская библиотека знакомит школьников с писателями-юбилярами

Более 800 тюменских школьников познакомились с творчеством писателей-юбиляров на тематических встречах в Областной детской библиотеке им. К. Лагунова.

В рамках двух календарных циклов — "Классный классик" и "Знай наших!" — юные читатели открыли для себя мир произведений как всемирно известных авторов-юбиляров, таких как Александр Пушкин, Ганс Христиан Андерсен и Рэй Брэдбери, так и тюменских литераторов — Петра Ершова, Константина Лагунова, Зота Тоболкина и других.

Ребята не только знакомились с биографией и произведениями авторов, но и закрепляли полученную информацию с помощью викторин, загадок и творческих заданий

Проект, реализуемый в рамках федеральной программы "Культура для школьников", показал высокий интерес детей к литературе и продолжит свою работу, знакомя с жизнью и творчеством писателей-юбиляров 2026 года.

По материалам Областной детской библиотеки им. К. Лагунова (г. Тюмень).