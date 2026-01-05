Тюменское кино — в школы: фильмы начнут показывать по Пушкинской карте

Фильмы тюменских кинокомпаний начнут показывать в школах региона по программе "Пушкинская карта", - рассказал основатель Тюменской кинокомпании "Пушка", приведя в пример короткометражный фильм "Орден", который уже успели посмотреть более 3 тыс. школьников Тюмени.

"Придя в школы с этим фильмом, мы тем самым решили привлечь федеральные средства в регион по программе "Пушкинская карта". Прорабатываем инициативу, чтобы подключить школы и реализовывать свои продукты", - уточнил Максим Габула.

На протяжении трех лет кинокомпания "Пушка" создает короткометражные фильмы в честь объявленного года, к примеру, в 2025 году – год Героев Отечества. Так появился фильм "Орден", режиссер Михаил Музалевский. За два месяца его показали на 25 фестивалях, он получил несколько наград, - сообщает Тюменская линия.