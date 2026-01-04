Под надежной защитой: врачи областной больницы заботятся о здоровье сердец тюменцев

Специалистам тюменской ОКБ №1 приходится оказывать помощь пациентам после протезирования клапанов.

46-летний Дмитрий три года назад перенес операцию по реконструкции сердечного клапана из собственных тканей. А спустя некоторое время его с острым коронарным синдромом Дмитрия привезли на скорой в ОКБ № 1.

Команда кардиохирургов, анестезиологов-реаниматологов, перфузиологов, специалистов среднего и младшего медицинского персонала выполнила оперативное вмешательство в срочном порядке, установив на этот раз механический протез.

"Повторная операция была сопряжена с риском интраоперационного повреждения миокарда во время выполнения доступа к сердцу. Но применение определенных технологий позволяет избежать подобные осложнения и успешно провести операцию", - пояснила Лусине Арутюнян, заведующий кардиохирургическим отделением № 1 ОКБ № 1, врач сердечно-сосудистый хирург.

Теперь Дмитрий чувствует себя прекрасно. Ему предстоит пожизненная терапия, а главное — сердце снова работает как часы, - сообщает Мария Заводовская, пресс-секретарь ОКБ №1 (г. Тюмень).

Похожая история случилась и с жительницей Ялуторовска Лилией, которая, как и Дмитрий, перенесла однажды операцию по замене клапанов сердца биологическими протезами. На обследовании в ОКБ № 1 на УЗИ обнаружилось, что с течением времени вышли из строя все три клапана и требуется их замена. Операция длилась более 8 часов, из которых три пациентка была на искусственном кровообращении. Сразу после вмешательства сердце запустилось. "Достаточно редко пациентам выполняется репротезирование сразу всех трех протезов. Сложность заключается в продолжительности операции с достаточно длительной реабилитацией" - комментирует сердечно-сосудистый хирург Владлен Приходько.