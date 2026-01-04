Хаски и не только: настоящие северные собаки приедут в тюменский "Родник" на время каникул

Северные собаки приедут в тюменский "Родник" на каникулы. Самоеду Майе* и ее новым друзьям поручена с особая миссия — приручить стихию. В январе стартует смена "ОПЕРАЦИЯ СЕВЕР: хранители единства". Приедут ребята разного возраста – от 7 до 17 лет.

С 5 по 11 января ребятам предстоит разработать командную стратегию, собрать все артефакты и выполнить миссию по легенде смены. Запланирована особая ночь: праздничная программа с конкурсами и дискотекой. Участники смены активно пообщаются и проведут фотосессии с северной собакой, приобретут много новых навыков и умений в ходе рождественских мастер-классов. Не забыты и спортивные забавы – в центре пройдут эстафеты на ловкость и смекалку.

И все это при шестиразовом питании для членов команды и релакс-программе восстановления, включая спелеокамеру, массаж, бассейн, сауну и др.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).

6+