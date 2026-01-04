Покупка в рассрочку с подвохом: эксперты предупредили о риске микрозаймов на маркетплейсах

Популярные сервисы оплаты частями и "сплиты" на крупнейших торговых онлайн-площадках не так безобидны, как кажутся. Покупатели, зачастую не осознают, что за кнопкой "оформить рассрочку" может скрываться полноценный договор с микрофинансовой организацией. Юрист Владимир Русалев рассказал, что оформление любых денежных обязательств без прямого согласия клиента является незаконным.

Эксперт поясняет, что онлайн-магазины могут иметь определенные обязательства перед банками-партнерами или дочерними сервисами по привлечению новых заемщиков. Это объясняет навязчивость некоторых предложений. При этом потребители ошибочно полагают, что рассрочка не подразумевает процентов. На деле же такие сделки часто включают скрытые комиссии или передачу данных клиента в МФО для рекламных рассылок.

Главная опасность кроется в долгосрочных последствиях для финансовой репутации. Любая подобная рассрочка фиксируется в кредитной истории. Для крупных банков наличие нескольких микрокредитов, пусть даже на небольшие суммы до 60 тысяч рублей, служит тревожным сигналом. В будущем такому клиенту могут отказать в ипотеке или автокредите, расценив его поведение как склонность к импульсивным тратам или признак финансовых трудностей. В случае просрочки ситуация становится критической, так как штрафные санкции могут достигать 70% годовых, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Рассрочки на маркетплейсах могут проходить через микрофинансовые организации. С другой стороны, такие сделки не приносят онлайн-магазину или продавцу явной прибыли, но при этом повышают покупательскую способность — ведь сплиты, рассрочки, оплата долями — удобный способ получить любой товар „здесь и сейчас“ без необходимости копить крупную сумму. При этом рассрочка чаще всего предоставляется не самими магазинами, а сторонними или дочерними финансовыми сервисами, а также банками-партнерами", — подчеркивает Владимир Русалев.