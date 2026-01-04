Строительство по цепочке: в Тюменской области сформировано 37 кооперационных связей в отрасли

37 производственно-кооперационных цепочек создано в Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер" в Тюменской области. Общую выручку компаний назовут в мае 2026 года.

В 2024 году за восемь месяцев существования кластера его участники запустили кооперационные цепочки на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила генеральный директор Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер" Юлия Ахметова.

"По итогам 2025 года ждем кратного увеличения выручки участников кластера. Будем оценивать прямое влияние на социально-экономическое развитие региона. Кластер как специализированная организация обрабатывает информацию, связанную с объемом налоговых поступлений, уплаченных участниками кластера в федеральный, региональный и местный бюджеты", - рассказала Ахметова.

Два вида кооперационных цепочек действуют внутри кластера. Первый - вертикальные цепочки: связка производителей, поставщиков и подрядчиков с крупным заказчиком. Второй вариант – производственные: производители комплектующих, сырья, элементов взаимодействуют в рамках своего промышленного производства, - сообщает Тюменская линия.