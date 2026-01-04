Опасный коктейль для организма: врачи объяснили, как перепады высот и холод могут спровоцировать жизненно угрожающий криз

Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует воздержаться от катания на горных лыжах, сноуборде, тюбингах и коньках. Резкие перепады высот, холодный воздух, вызывающий спазм сосудов, и выброс адреналина могут спровоцировать опасный для жизни криз.



Высокий риск представляют зимние виды спорта для тех, кто имеет серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Это нестабильность шейных позвонков, межпозвоночные грыжи в стадии обострения, тяжелые формы остеопороза, артроз коленных или тазобедренных суставов III-IV степени, а также недавно перенесенные операции на костях и связках. Ударные нагрузки, падения и неестественные скручивания могут привести к тяжелым травмам и обострению хронических заболеваний.



Как отмечает руководитель травматолога-ортопедического центра ОКБ №2 Владимир Малишевский: "Горнолыжные склоны и катки — это зона повышенной опасности для нестабильных суставов и слабых костей. Нагрузка, которая для здорового человека является тренирующей, для пациента с остеопорозом или артрозом может стать причиной сложного перелома или разрыва связок. Консультация с лечащим врачом перед сезоном обязательна".



Отдельную группу риска составляют люди с неврологическими расстройствами (эпилепсия, вестибулярные нарушения, недавние черепно-мозговые травмы) и хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации, например, сахарным диабетом с нестабильным уровнем глюкозы или бронхиальной астмой, - сообщает Мегатюмень.