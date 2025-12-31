Медики предупреждают: в праздники резко растет число сердечно-сосудистых осложнений

Врачи фиксируют в праздничный период резкий всплеск сердечно-сосудистых катастроф: от гипертонических кризов до инсультов и тромбоэмболий.

Основная опасность кроется в сочетании четырех факторов: ледяного воздуха, алкогольных паров, обилия соленой пищи и высокого эмоционального градуса. Длительные прогулки на морозе провоцируют резкое сужение коронарных и мозговых сосудов, что на фоне праздничного стресса приводит к скачкам давления.

Ситуацию усугубляет традиционный бокал шампанского. Алкоголь создает эффект "сосудистых качелей": за быстрым расширением следует резкий спазм, способный спровоцировать сердечный приступ. Кроме того, привычка проводить праздники за многочасовым застольем или совершать длительные перелеты к местам отдыха создает идеальные условия для застоя крови.

"Длительные застолья и вынужденное положение ухудшают отток крови от нижних конечностей, что повышает риски тромбообразования. Многие предпочитают встречать Новый год в другой стране, и в таких случаях длительные перелеты тоже являются фактором риска. Чтобы избежать этого грозного осложнения, необходимо вставать и ходить во время полета либо делать разминку ногами", — говорит врач сердечно-сосудистый хирург, флеболог Тюменского кардиоцентра Маринэ Агаджанян.

В группе особого риска находятся пациенты с варикозом, диабетом, атеросклерозом и те, кто уже перенес инфаркт. Сочетание алкоголя и соленых закусок приводит к обезвоживанию, что делает кровь более густой и склонной к образованию смертельно опасных тромбов.

Чтобы праздники прошли без вызова "скорой", специалист рекомендует придерживаться простых правил: двигайтесь больше, не засиживайтесь за столом, старайтесь гулять, но при этом одевайтесь по погоде, не допуская переохлаждения; соблюдайте режим лечения, ни в коем случае не пропускайте прием назначенных врачом лекарств, оправдываясь праздниками; следите за рационом, а именно — избегайте переедания и ограничьте употребление алкоголя, - сообщает КП-Тюмень.