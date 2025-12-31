Застолье без перегрузок: почему важно соблюдать меру за новогодним столом

Врач-гастроэнтеролог ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №3" Екатерина Сергеевна Прядко рассказала стоит ли принимать ферментные препараты в праздники.

Использование ферментных препаратов способно уменьшить нагрузку на поджелудочную железу, однако полностью исключить её не получится. Важно понимать, что даже при приёме таких лекарств существует риск обострения хронических заболеваний поджелудочной железы, желудка и печени при чрезмерном употреблении жирной пищи и алкоголя.

Плюс выбор конкретного препарата должен осуществляться врачом. Это связано с тем, что многие лекарства помимо ферментов включают дополнительные компоненты. К примеру, одно из рекламируемых лекарств, содержит не только ферменты, но и вещества, аналогичные компонентам желчи, что определяет область его применения. Также самые популярные среди населения препараты относятся к предыдущему поколению ферментных средств, и специалисты чаще рекомендуют современные аналоги. Поэтому решение о назначении всегда принимает специалист, ведь это не способ помочь "грешить" за новогодним столом, а лечение, которое назначается при конкретных патологиях.

Можно подумать про адсорбенты, принятые заблаговременно, они в некоторой степени могут снизить алкогольную нагрузку. Но, конечно, самый основной вред спиртосодержащей продукции они не устранят - безопасной дозы алкоголя в принципе не существует.

Пейте больше жидкости не садитесь за новогодний стол голодным. Не старайтесь попробовать все в один вечер, а по возможности при формировании меню постарайтесь использовать продукты одного порядка и выберете более полезный способ приготовления. Понятно, что совсем без нарушений не обойдется, но как минимум категорически настаиваю, что не нужно их продолжать все 12 дней. Это может быть чревато тяжелыми последствиями – и их подтверждает ежегодная статистика экстренных обращений, связанных с нарушениями ЖКТ, - сообщает Мегатюмень.