Мечту юного любителя авиации Андрея исполнили в "ЮТэйре"

ЮТэйр" принял участие в предновогоднем благотворительном проекте "Елка желаний" и исполнил мечту тюменца Андрея, который на Новый год загадал экскурсию по аэропорту.



Андрею показали "Плеханово" — один из крупнейших базовых аэропортов "ЮТэйр", откуда ежедневно вылетают вертолеты для выполнения самых важных задач, музей под открытым небом с редкими моделями воздушных судов, внутри которых можно сфотографироваться и посидеть за штурвалом. Мальчик посетил крупнейший в России комплекс по ремонту вертолетов семейства "Миль" "ЮТэйр-Инжиниринг", где обслуживают более 350 машин, в том числе самые большие в мире — Ми-26.

А еще состоялось знакомство с пилотом-инструктором по типу вертолета AS 350/55 "ЮТэйр" Сергеем Галкиным. Он рассказал Андрею про свою профессию, ответил на все вопросы об авиации, показал, что находится внутри кабины вертолета.

"В конце экскурсии мы обменялись подарками: Андрей вручил Сергею трогательный презент — поделку в виде самолета, а мы подарили Андрею фирменные сувениры "ЮТэйр" на память о том, что все мечты обязательно сбудутся, если в них верить! Желаем всем юным и взрослым мечтателям исполнения всего задуманного в 2026 году и делимся нашим добрым видео о сегодняшней экскурсии!" - пишет пресс-служба компании.