Туристические программы для подростков реализуются в Тюменской области

Директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова заверила, что в направлении детского туризма командой Тюменской области проводится большая работа. Один из продуктов — проект в рамках соглашения с Комитетом по туризму Москвы. В 2024 году был запущен "Город открытий" по трем трекам.

"В Тобольске образовательно-туристический маршрут выстроен по теме "Экология и устойчивое развитие". В Тюмени реализуются два трека — по энергетике и предпринимательству. Все эти программы подразумевают посещение предприятий. Они нацелены на подростков, которые в будущем должны определиться с профессией", — добавила Мария Трофимова.

Для подрастающего поколения в регионе существует широкий спектр программ и на тему патриотического воспитания, и на тему Великой Отечественной войны. Большое внимание уделено культурно-познавательным акцентам, краеведению, регионоведению, развитию Сибири и ее историческому наследию.

Положительные отзывы получает проект, инициированный Советом Законодателей трех дум. По их инициативе в весенний и осенний каникулярные периоды ежегодно реализуются туристические маршруты для детей из всех трех субъектов "тюменской матрешки". Туроператорские компании прорабатывают проекты, согласовывают с департаментами образования, молодежной политики, - сообщает Тюменская линия.