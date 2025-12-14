Тюменские предприятия могут начать сотрудничать с ОАЭ

Делегация Тюменской области завершила визит в Объединенные Арабские Эмираты, которые сейчас являются одним из перспективных рынков для поиска потенциальных партнеров в нефтегазовой отрасли.

- В сентябре текущего года представительная делегация из ОАЭ приняла участие в форуме TNF, так что нынешнюю поездку можно рассматривать как продолжение уже начавшегося диалога, - говорит заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. - Мы провели деловые переговоры с представителями Министерства промышленности и передовых технологий ОАЭ, нефтегазовыми компаниями и местным университетом. Есть несколько потенциально перспективных направлений, которые можно развивать совместно - это инвестиционное сотрудничество, промышленные инновации, развитие экспортно-логистических коридоров.

В состав тюменской делегации входили руководители предприятий, входящих в Нефтегазовый кластер: "КЕНЕРА" - производство и сервис буровых установок, "НЕОМАШ" - производитель сложного исследовательского оборудования, "ИНТЕХ" - интеллектуальные системы глушения скважин.

- Интенсивная программа с большим количеством встреч и переездов и в Абу-Даби, и в Дубаи, - говорит генеральный директор ООО "КЕНЕРА" Олег Федоровских. - Везде видели заинтересованность в сотрудничестве. Конечно, санкции оказывают влияние на потенциальных партнеров, но, несмотря на это, мы находим возможности для деловых контактов, в которых большую роль играют бизнес-миссии. В частности, обсуждали тему изготовления буровых установок, цифровые продукты и систему верхнего привода, которую мы изготовили при поддержке областных властей и Инвестиционного агентства.

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.