Стало известно, на какие услуги тратят больше денег тюменцы

По данным Тюменьстата, тюменцы заплатили 188 млрд 087,5 млн рублей за платные услуги. Оборот вырос на 4,9% по сравнению с прошлым годом.

35 млрд 401,3 млн рублей жители потратили на транспортные услуги (включая авиа- и железнодорожные поездки). 29 млрд 152,7 млн - на коммунальные услуги, еще 12 млрд 252,7 млн - на жилищные.

21 млрд 745,4 млн ушло на медицинские услуги, 18 млрд 464,3 млн - на телекоммуникационные, 17 млрд 010,4 млн - на бытовые. За туристические услуги тюменцы заплатили 14 млрд 951 млн рублей, образовательные - 10 млрд 524,4 млн рублей и др., - сообщает Вслух.ру.