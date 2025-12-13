Врачи ишимской больницы спасли пациента с инсультом

Врачи первичного сосудистого отделения Областной больницы №4 (г. Ишим) помогли справиться пациенту с инсультом.

Пациент обратился в больницу с казалось бы "обычными" жалобами: высокое давление и головная боль. И за несколько часов его состояние существенно ухудшилось – появились интенсивное головокружение и неукротимая рвота.

Его мозг атаковала катастрофа, которая раньше считалась уделом пожилых - обширный ишемический инсульт левого полушария мозжечка. Десять суток он провел в реанимации. Врачи боролись за его жизнь, применяя весь арсенал сосудистой терапии - и лишь через полторы недели состояние удалось стабилизировать.

Благодаря слаженной работе врачей и, прежде всего, активной, настойчивой реабилитации, этот мужчина совершил почти невозможное. Он не просто выжил. Он выписался с минимальным неврологическим дефицитом, без инвалидности, способный к самообслуживанию.

"Случай уникален тем, что пациент, имея поражение целого полушария мозжечка, вернулся к полноценной жизни", — отмечает заведующая ПСО №2 Наталия Холмова.

Эта история — сигнал для каждого из нас. Врачи отмечают, что инсульт стремительно молодеет из-за стрессов, неправильного питания, малоподвижности, невыявленной гипертонии, курения.

Специалисты призывают не игнорировать такие симптомы, как резкая головная боль, головокружение, онемение лица или конечностей, нарушение речи, координации. Это повод немедленно вызывать 103. Время = мозг.

Для профилактики необходимо: контролировать артериальное давление, отказаться от сигарет и избытка алкоголя, обязательно двигаться и учиться справляться со стрессом, - сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).