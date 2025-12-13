Новогодние события в Тюменской области можно найти на сайте VisitTyumen

Сориентироваться в череде праздничных мероприятий поможет портал visittyumen.ru, на котором создана тематическая страница. В течение декабря здесь актуализируется информация о всевозможных активностях и сценариях того, как провести новогодние праздники в Сибири.

Об этом директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

"Традиционно к нам приезжает большое количество гостей, жители Тюменской области активно путешествуют по своему родному региону. Можно выделить несколько направлений: участие в городских активностях, туристические поездки в города области, посещение гастрономических заведений и горячих источников", — поделилась она.

Праздничные площадки запустят в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме. В преддверии Нового года по улицам областной столицы проедет "Дедморобус" с духовым оркестром, запланировано открытие елки и резиденции Деда Мороза на площади 400-летия Тюмени. Уже 11 декабря в Тюмень прибудет "Поезд Деда Мороза".

Запланированы различные экскурсионные программы в Ялуторовске, квесты на территории Тобольского кремля, посещение палат Мороза-Воеводы.

0+