ИИ-помощник стал экспертом в фешен-индустрии

С 14 по 19 марта ЦВЗ "Манеж" превратится в лабораторию моды будущего. Шестая Московская неделя моды х ГигаЧат получила ИИ-помощника: стратегическим партнёром события выступил Сбер. Благодаря этому сотрудничеству самое модное событие страны становится ГигаНеделей моды и дарит посетителям уникальный опыт.

Организаторы и партнёры предложат гостям взглянуть на индустрию сквозь призму искусственного интеллекта. В Манеже откроется зона ИИ-примерочной от ГигаЧат. Это первый в России опыт, когда благодаря искусственному интеллекту можно будет примерить реальные коллекции, которые ещё не поступили в производство и только будут представлены на подиуме Московской недели моды. Посетители смогут примерить на себя подиумные образы молодых дизайнеров — участников Московской недели моды. Достаточно будет встать перед экраном и увидеть, как на них сидит цифровая версия эксклюзивного лука, а также сделать фото на память в уникальной фотозоне.

Та же механика будет доступна и за пределами подиумных залов. Пользователи ГигаЧат по всей России в даты проведения ГигаНедели моды смогут загрузить своё фото и мгновенно оказаться в виртуальной примерочной. Достаточно отправить снимок — и нейросеть покажет, как выглядит выбранный образ от российского дизайнера на конкретном человеке, позволяя заранее открыть для себя тренды нового сезона.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка: