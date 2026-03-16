Сквер Стоматологов с зубиком планируют сделать в Тюмени

Обустройство сквера Стоматологов обсудили депутат Тюменской гордумы Георгий Муратов, главный врач Тюменской областной стоматологической поликлиники Юрий Вергун и руководство местной управляющей компании.
"При обсуждении сквера и его наполнения возникла идея - сделать это место не просто зеленой зоной с разными малыми архитектурными формами, а настоящей городской достопримечательностью, достойной попасть на туристическую карту Тюмени. Вот тут и "выскочило" название - "Дом с зубиком", - поделился идеей Георгий Муратов.
По мнению депутата, памятник зубику с маленькой дыркой на его постаменте и мышкой рядом может стать местом притяжения как взрослых с зубной болью (потер зубик и боль стала меньше), так и детей, приносящих в норку мышке свои выпавшие молочные зубы.
В планах УК, депутата и главврача - согласовать идею с жителями дома и городскими властями.
