Более 900 водителей-бесправников выявили в Тюменской области с начала 2026 года

В Тюменской области наметился рост ДТП с участием водителей-бесправников: с начала года с их участием произошло 20 ДТП, погибли 3 человека, 22 человека получили ранения.

В этом году сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области привлекли к административной ответственности более 900 водителей, севших за руль, не имея водительских удостоверений, это гораздо больше, чем годом ранее.

"Водители-"бесправники" не должны выезжать на дороги общего пользования, подвергая опасности жизни других людей, именно поэтому Госавтоинспекция проводит массовые рейды по их выявлению и устранению от участия в дорожном движении", - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Рейды пройдут в населенных пунктах, а также на региональных и федеральных автодорогах.