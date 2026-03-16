В районе новой теплотрассы по улице Эрвье в Тюмени образовались провалы

В районе новой теплотрассы по улице Эрвье образовались провалы, специалисты УСТЭК сообщили, что это связано с резким потеплением и интенсивным таянием большого количества снега.

"Этой зимой осадков выпало значительно выше нормы, особенно сильные снегопады пришлись на февраль и начало марта. В период таяния снега риск размывания грунта и образования провалов в местах прохождения подземных коммуникаций наиболее высок. Поэтому в настоящее время в городе проводится непрерывный мониторинг всех потенциально опасных мест. Мы приносим извенения жителям за возможные неудобства и просим быть бдительными, также сообщать о подобных случаях в УСТЭК по телефону 38-60-00 или в Единый центр оперативного реагирования 45-15-20", - обратились к тюменцам в УСТЭК.

В связи с обильным таянием снега, в том числе складированного в створе новой тепловой сети, вода поступает в грунт и песок обратной засыпки в месте сопряжения существующего асфальтобетона и временного восстановления благоустройства в виде бетонного покрытия. Это приводит к подмыву грунта и как следствие - возникновению провалов. УСТЭК принимает меры по их устранению.

Ливневая канализация, временно демонтированная при строительстве теплосети, полностью восстановлена перед обратной засыпкой траншеи, так что эти работы не являются причиной провалов, добавили в компании.