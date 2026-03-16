Нефтегазовый сектор России идет в рост на фоне подорожания нефти и ослабления рубля

Добывающие компании, ведущие деятельность в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, улучшают показатели в сложившейся ситуации роста цен на углеводороды и снижения курса рубля. По мнению инвестиционного советника ВТБ Мои Инвестиции Давида Басырова, сложилось сочетание факторов.

"Дорогая нефть, дешевеющий рубль, снижение ставок – такого сочетания главная отрасль российской экономики не ощущала давно. Стоимость бумаг Роснефти взлетела на треть всего за 8 торговых дней на Мосбирже. Не сильно отстал от коллеги и Лукойл, подорожавший за тот же период почти на 20%. Есть ещё и намерения о дивидендах. Для сравнения, на текущих вкладах подобной доходности уже нет", – отметил Басыров.

Ключевыми потребителями углеводородов из Персидского залива являются Китай и Индия, формирующие большой спрос на ресурсы.

По итогу первых двух недель событий на Ближнем Востоке котировки на нефть марки Brent закрепились выше 100$ за баррель. Цены на черное золото не могли не отреагировать на перекрытие Ормузского пролива и стремительно взлетели на 30%. В том числе подорожали российские сорта нефти Urals и VSPO до почти 50$ за баррель, рост превысил 20%. В ВТБ отмечают, что текущая динамика цен не обязательно отражает долгосрочный тренд — на рынок влияют спекулятивные факторы. Тем не менее в краткосрочной перспективе акции нефтегазового сектора могут представлять интерес для тюменских инвесторов, особенно с учётом дивидендных ожиданий и благоприятной ценовой конъюнктуры.

