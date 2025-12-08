Более 130 мероприятий ожидают тюменцев в праздничные дни

Жители и гости Тюмени до 12 января могут посетить ряд новогодних событий в городе - от спектаклей и мюзиклов до мастер-классов и игровых программ - сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Выбрать мероприятие можно на портале тюменьновогодняя.рф.

Также на сайте представлен новогодний справочник, где собрана информация о городских горках, елках, елочных базарах, работе резиденции Деда Мороза.

Актуальная информация на портале будет регулярно добавляться.