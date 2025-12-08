Более 130 мероприятий ожидают тюменцев в праздничные дни

18:00 08 декабря 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Жители и гости Тюмени до 12 января могут посетить ряд новогодних событий в городе - от спектаклей и мюзиклов до мастер-классов и игровых программ - сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Выбрать мероприятие можно на портале тюменьновогодняя.рф.

Также на сайте представлен новогодний справочник, где собрана информация о городских горках, елках, елочных базарах, работе резиденции Деда Мороза.

Актуальная информация на портале будет регулярно добавляться.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2025