Более 130 мероприятий ожидают тюменцев в праздничные дни

Жители и гости Тюмени до 12 января могут посетить ряд новогодних событий в городе - от спектаклей и мюзиклов до мастер-классов и игровых программ - сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.
Выбрать мероприятие можно на портале тюменьновогодняя.рф.
Также на сайте представлен новогодний справочник, где собрана информация о городских горках, елках, елочных базарах, работе резиденции Деда Мороза.
Актуальная информация на портале будет регулярно добавляться.
