Тюменцам покажут спектакль о военном времени по воспоминаниям жительниц города

9, 10 и 11 декабря в 18:00 в Молодежном театральном центре "Космос" покажут премьеру спектакля "Все, что помню руками". В нем актрисы Театральной студии старшего поколения "Мари Ванна" расскажут личные истории, связанные с Великой Отечественной войной. Вход по предварительной регистрации в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте.

Спектакль "Все, что помню руками" приурочен к 80-летию Победы. Это диалог о женской памяти, любви и потере. В его основу легли личные истории участниц театральной студии о судьбах их семей в годы Великой Отечественной войны. Главный образ постановки — узел, символизирующий связь и передачу опыта между поколениями.

— Участницы театральной студии "Мари Ванна" — представители старшего поколения. Кто-то встретил войну ребенком, а у кого-то на фронт ушли родные и близкие. Мы считаем важным говорить о судьбах людей и о подвиге каждой семьи и всего народа во время войны, — поделилась Ирина Вадачкория, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".

Особенностью спектакля станет совместное творчество: актрисы предложат зрителям поделиться своими историями. Во время беседы они вместе изготовят изделия в технике макраме. Такой выбор не случаен: с давних времен люди завязывали узлы, чтобы сохранить память, слова и воспоминания, - сообщает Мегатюмень.

12+