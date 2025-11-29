До 1 декабря тюменцам нужно оплатить имущественные налоги

Завершается срок уплаты имущественных налогов за 2024 год. Это нужно сделать владельцам квартир, домов, дач, автомобилей, гаражей и т. д. до 1 декабря 2025 года. Неплательщикам начнут начислять пени уже со 2 декабря, предупредили в ФНС.
Жителям Тюменской области было направлено более 750 налоговых уведомлений. Общая сумма к уплате превышает 4 млрд рублей. Половина суммы – более 2 млрд рублей – это транспортный налог, более 1,3 млрд рублей – имущественный налог, 580 млн рублей – земельный налог.
Неплательщикам предстоит заплатить не только налог, но и начисленные пени. Они составляют 1/300-1/150 ключевой ставки Центробанка России, в зависимости от периода просрочки.
Оплатить налоги можно с помощью сервиса на сайте ФНС России "Уплата налогов и пошлин", в личном кабинете налогоплательщика, портале госуслуг. В любых банках – в отделениях, через банкоматы, мобильные приложения, - сообщает Вслух.ру.
