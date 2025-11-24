В Минкульте отметили успехи Тюменской области по реализации государственной культурной политики

В рамках рабочей поездки в Тюменскую область статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева провела встречу с губернатором Александром Моором, на которой отметила, что регион - важный и ответственный партнер в реализации государственной культурной политики, пишет информцентр правительства ТО.

Жанна Алексеева поблагодарила главу региона за поддержку первого Всероссийского культурного форума коренных малочисленных народов, по ее словам, "мероприятие прошло очень ярко, выставка и концерт имели большой успех у публики":

Спасибо, что принимали такое активное участие в организации этого форума. Для нас это очень важно и очень ценно. Эффективное взаимодействие федерального министерства и региона в нашей сфере – ключевой фактор успеха.

Алексеева отметила активное участие Тюменской области в крупных федеральных проектах. В частности, 93% учреждений культуры региона участвует в программе "Пушкинская карта".

Правительство области уделяет пристальное внимание развитию культуры, в том числе в рамках реализации национальных проектов. "На протяжении многих лет из регионального бюджета выделяются средства на реконструкцию и строительство учреждений культуры, причем не только в областной столице, но и в сельских муниципалитетах. Благодарю Минкультуры России за готовность к открытому диалогу и внимание к нашим проектам. Со своей стороны, мы и впредь будем активно поддерживать приоритеты государственной культурной политики", – отметил Александр Моор.

Что касается достижений, то в информцентре сообщили, что Тюменская область лидирует в Уральском федеральном округе по охвату молодежи "Пушкинской картой", Тюменское музейно-просветительское объединение вошло в число лауреатов премии "Пушкинская карта. Премия" в номинации "Лучший региональный музей". В регионе успешно реализован проект "СВОя культура" по творческой реабилитации ветеранов спецоперации.