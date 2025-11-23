О вреде сыроедения рассказала врач

Терапевт Елена Шураева объяснила, что полный переход на "растительную тарелку" с целью "очистки организма" может навредить здоровью.

"Классическим сыроедом считается тот, кто не меньше 75% калорий получает из сырой растительной пищи: фруктов, овощей, проростков и орехов. Сыроеды уверены, что при нагревании, например, варке или жарке, продукты теряют свои полезные свойства. На самом деле наука уже давно этому возразила. Тем более в некоторых случаях можно заработать пищевое отравление: сырые проростки нередко бывают источниками сальмонеллы. Условия, в которых их взращивают, идеальны для размножения бактерий, — говорит Елена. — Еще один недостаток такого питания — резкая потеря веса. За первые месяцы человек теряет от 3 до 6 кг. Некоторые исследования показали, что каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина на сыроедение ушли в дефицит массы. При этом скелет худеет вместе с талией. В среднем плотность костей после такого „марафона“ падает на 10%, сахар в крови — еще на доли процента. Ко всему прочему у половины женщин сбивается цикл, а витамины буквально улетучиваются: у 8 из 10 не хватает B12, у трети — железа и йода. Итог — вялость, ломкие ногти и выпадение волос".

По некоторым данным, в год система здравоохранения фиксирует до 1500 вспышек отравлений сальмонеллой.

Некоторые нутрициологи уверяют, что сыроедение помогает экономить на продуктах. По мнению терапевта, расход газа и электричества действительно уменьшается, но вот про корзину такого не скажешь. В одном их опросов сыроеды признались, что расходы не упали, а выросли на 20%. Вероятно, львиная доля затрат стала уходить на орехи, авокадо и "зимнюю" зелень.

"Кому этот кулинарный экстрим противопоказан: беременным, кормящим, детям и подросткам — им нужны „стройматериалы“, а сыроедение выдает их порционно. Тоже касается и людей с хрупкими костями, остеопорозом или воспалительными болезнями кишечника — без тепла бобовые и зерно усваиваются тяжело. Так что такое питание будет нагружать и без того больной ЖКТ, — уверяет Елена. — Всем, кто уже сталкивался с анорексией, булимией или орторексией, стоит учесть, что жесткие ограничения по продуктам часто запускают новый виток расстройства. А тем, у кого ослаблен иммунитет или идет химиотерапия, прибегать к сыроедению опаснее всего, так как риск пищевых инфекций для них слишком высок".