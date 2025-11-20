Форум коренных малочисленных народов России начался в Тюмени

В Тюмени начался Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов России, в нем участвуют более 100 специалистов в области культуры и искусства, представителей общественных организаций и органов власти из регионов Уральского федерального округа, Удмуртии и Якутии.

Мероприятие началось в музейно-ремесленном "ЦЕХе" с открытия выставки "Культурное наследие коренных народов Урала" – на ней участники форума представили изделия декоративно-прикладного искусства от мастеров из своих регионов.

Гостей форума приветствовал директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров:

Форум призван укрепить межкультурный диалог и сотрудничество регионов, а также побудить интерес жителей к искусству коренных народов Севера, населяющих эти регионы.

Официальное приветствие участникам также направил Генеральный директор Ассамблеи народов России Александр Даркович:

Убежден, культурный форум коренных народов России получит дальнейшее развитие как одна из эффективных площадок по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотов нашей многонациональной державы, развитию и реализации потенциала каждого человека.

В ближайшие дни участников форума ждут мастер-классы, а также практическая конференция по вопросам сохранения и развития культурных традиций коренных малочисленных народов.