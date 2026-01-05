Праздник без перегрузок: тюменские диетологи поделились полезными советами для новогоднего стола

Специалисты тюменского Медицинского консультативно-диагностического центра (МКДЦ) советуют не пропускать приемы пищи. Обязательно позавтракайте утром перед праздником, это снизит аппетит и позволит лучше контролировать количество съеденного вечером.

Планируйте покупки: меньше высококалорийных продуктов и обязательные запасы простых ингредиентов для приготовления здоровой пищи.

Ограничьте разнообразие блюд иначе трудно вовремя остановиться. Выбирайте одно-два любимых блюда и ограничьте себя в остальных продуктах.

Если вы устраиваете праздник дома, заранее определитесь с количеством еды и напитков. Пусть на столе будет свежая зелень и белок – они быстро насыщают, уменьшая потребность в углеводах и жирных продуктах.

Ешьте небольшими порциями (можно использовать небольшие тарелки), тщательно пережевывая пищу. Делайте паузы между приемами пищи. Между основными блюдами устройте небольшой перерыв, выйдите прогуляться или потанцуйте.

Пейте достаточное количество воды. Она поможет снизить чувство голода и улучшает пищеварение. Алкогольные напитки содержат много пустых калорий и стимулируют аппетит. Старайтесь разбавлять алкоголь водой, используйте правило - на один бокал, выпить один стакан воды, это поможет снизить риски переедания, - сообщает Анастасия Возницкая, пресс-секретарь МКДЦ (г. Тюмень).