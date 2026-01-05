Самые дорогие сделки года: какие товары тюменцы продавали и покупали в 2025 году

На ресурсах объявлений можно найти коллекционные вещи за огромные суммы.

По данным экспертов Авито в числе самых дорогих и редких предложений в Тюмени - от больших частных коллекций до культовых артефактов из мира музыки и истории.

Самыми дорогими лотами стали частные коллекции. Так, коллекцию из 162 банкнот стран Африки можно приобрести за 1 700 000 рублей - это не просто набор купюр, а срез истории целого континента. Чуть дешевле обойдется коллекция из 140 серебряных монет со всего мира стоимостью 1 000 000 рублей. Такие лоты интересны тем, что позволяют приобрести сразу целую коллекцию, собранную годами.

Среди предложений есть и предметы с яркой культурной ценностью. Например, старинное немецкое пианино 1896 года стоимостью 1 000 000 рублей или саксофон Selmer Mark VI - инструмент был выпущен в 1956 году и выставлен на продажу за 1 250 000 рублей.

Отдельное место занимают редкие предметы с историей. Старинная Библия 1917 года продается за 500 000 рублей, - сообщает КП-Тюмень.