Фотовыставку "Добрый парик" о пациентах после химиотерапии откроют в Тюмени

Фотовыставка "Добрый парик" посвящена помощи детям и молодым людям до 25 лет, лишившихся волос после химиотерапии, откроется она 15 ноября в 16-00 в ТЦ "Матрешка" (Широтная, 112Б).

В фотовыставке принимают участие доноры и участники социального проекта "Добрый парик". В ходе подготовки к фотовыставке были выбраны фотографии ребят после химиотерапии и доноров из Тюмени, а также процесс отбора волос для создания париков. После открытия фотографии будут экспортироваться на втором этаже "Матрешки" до 1 декабря.

"Цель фотовыставки — рассказать жителям города о возможности помощи детям, лишившимся волос после химиотерапии, задуматься о возможности пожертвовать свои волосы для создания париков и помочь финансово", - отмечают организаторы.

Организаторы фотовыставки - парикмахерская RAINBOWHAIR, "Добрый парик" социальный проект Фонда "Моя страна", АНО "ЛИГА творческих" и Тюменское агентство развития креативных индустрий.