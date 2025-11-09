Акции памяти жертв ДТП проведут в Тюменской области

Мероприятия памяти жертв дорожных аварий в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП, который отмечается во всем мире пройдут в Тюменской области в третье воскресенье ноября.

В акциях памяти примут участие волонтеры, школьники, студенты, представители общественности и священнослужители, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"В этом году в Тюменской области в дорожных авариях погибли 156 человек, в прошлом году 153", - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. - В ноябре в категориях риска пешеходы в темное время суток, а также участники движения на федеральных автодорогах", - добавил Андрей Миллер.

В память жертв ДТП в регионе пройдут акции "Стояния со свечами", в которых примут участие более трех тысяч молодых людей.