Все по плану: Моор отчитался о подготовке к пожароопасному сезону

Подготовка к пожароопасному сезону в Тюменской области идет по плану, об этом губернатор Александр Моор сообщил по итогам встречи с начальником департамента лесного хозяйства по УрФО Олегом Сандаковым.

"Для тушения природных пожаров в регионе подготовлена мощная группировка – более двух с половиной тысяч человек и свыше 11 тысяч единиц техники. Чтобы своевременно выявлять и оперативно ликвидировать возгорания, активно используем современные технологии, в том числе систему видеомониторинга. 104 видеокамеры охватывают наблюдением 76% территории Тюменской области. Также нам в помощь более 60 БПЛА", - назвал ключевые цифры Моор.

Власти следят за прогнозом погоды и делают ставку на профилактику и уже сейчас призывают жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности.