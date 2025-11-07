Светлана Иванова выступила экспертом на форуме будущих лидеров "Точка роста"

Фото - @operativnyishtabtyumen

В Тюмени начался 4-дневный Международный женский управленческий форум "Точка роста", который призван стать образовательной площадкой для девушек, стремящихся проявить свои лидерские качества. В открытии форума приняла участие председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова.

Политик рассказала участницам о специфике работы представительного органа власти, особенностях управления им и о работе с молодежью: в частности, о том, что в 8 созыве Думы была создана Общественная молодежная палата.

"На личных примерах рассказала девушкам про разные аспекты своего личного и профессионального пути. Благодарю всех за вопросы! Наш живой диалог был интересным и полезным друг для друга. Самая главная ценность этого форума в том, что сама молодежь решила организовать этот международный молодежный управленческий женский форум. И организовали, и проводят, и точно знаю - проведут на высоком организационном уровне", - подчеркнула Светлана Иванова в своем телеграм-канале.

В форуме участвуют студентки вузов и ссузов из десяти стран, в том числе из ближнего зарубежья. Лекции и интерактивы проводят женщины-лидеры политики, бизнеса, общественной деятельности, СМИ. По данным организаторов, на форуме девушки будут работать в командах, посещать лекции и практические занятия по четырем направлениям: медиа, гражданская активность, предпринимательство и публичные выступления. Важной частью программы станет разработка и защита командных проектов, лучший из которых будет реализован при поддержке Международного клуба дружбы Тюменской области. Проект нацелен на создание сообщества активных женщин, готовых влиять на изменения в обществе и способствовать увеличению представительства женщин на руководящих должностях.