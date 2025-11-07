Наталья Шевчик и пять депутатов Тюменской облдумы работают волонтерами в ЛНР

Заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик, депутаты Александр Зеленский, Глеб Трубин, Артем Зайцев, Иван Вершинин, Лариса Цупикова и сотрудники аппарата регионального парламента работают в составе гуманитарной миссии в Луганской Народной Республике, сообщил председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов.
В ЛНР тюменцы будут помогать медицинским сотрудникам в госпиталях, участвовать в приеме и транспортировке раненых, разбирать гуманитарную помощь.
По словам председателя облдумы, для участников миссии то уже не первая поездка в новые регионы.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru