В ярковской деревне открыли школу с уютной домашней обстановкой

В деревне Большой Краснояр Ярковского муниципального округа открыли новую школу с группой для дошколят, ученики, родители и педагоги поблагодарили губернатора и поделились с ним яркими и позитивными впечатлениями от новой школы. Всем очень понравилось современное оборудование и уютная домашняя обстановка, сообщается на сайте правительства Тюменской области.

В одноэтажном здании новой школы площадью свыше 3 тысяч квадратных метров есть учебные кабинеты, группа кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, физкультурный зал, столовая, пространства для отдыха, игр и занятий спортом.

Школа построена по программе замены деревянных зданий, которая за последние десять лет охватила более 20 населённых пунктов Тюменской области. "Школа в небольшом населённом пункте – это всегда его сердце, место, где собираются и дети, и родители, и педагоги, где рождаются новые идеи, новая дружба. Я уверен, что в новой школе вы приумножите все свои лучшие традиции, откроете новые таланты у ребят. В добрый путь!" – обратился к жителям деревни по видеоконференцсвязи губернатор Александр Моор.