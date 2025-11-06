Штаб организации ветеранов СВО "Держава" открыли в Тюмени

09:00 06 ноября 2025
В Тюмени начал работу штаб организации ветеранов СВО "Держава", теперь у бойцов есть место, где можно собраться, обсудить дела, пообщаться с единомышленниками, сообщил губенатор Александр Моор.

""Держава" объединяет тех, кто знает цену службе и взаимовыручке. Под руководством Олега Ямпольского организация уже сегодня берётся за серьёзные дела – помогает товарищам и их семьям, занимается патриотическим воспитанием молодёжи, развивает социальные инициативы. Тюменское отделение входит в Ассоциацию ветеранов специальной военной операции. Сегодня в области создано 15 отделений "Державы". До конца года они появятся во всех муниципалитетах", - отметил Моор;

По словам губернатора, перед "Державой", как и перед правительством области и партией "Единая Россия", стоит общая задача – чтобы каждый участник СВО чувствовал внимание и поддержку.

